30 млн тенге вернули жителям Атырауской области за некачественный товар

С начала года в департамент торговли и защиты прав потребителей по Атырауской области поступило 1 477 заявлений и жалоб. По 419 обращениям проведена разъяснительная работа, а права 788 потребителей были защищены: им вернули деньги на общую сумму 30,2 миллиона тенге.

В департаменте отметили, что рассматривают все обращения в соответствии с законом, консультируют граждан, а при необходимости проводят проверки. Чаще всего потребители жалуются на проблемы при покупке бытовой техники, одежды, автомобилей и мебели.

- С начала года на основании жалоб потребителей внепланово проверено 12 субъектов бизнеса. В результате на предпринимателей, нарушивших требования закона о защите прав потребителей, наложены административные штрафы на общую сумму 920 тысяч тенге, которые взысканы в доход государства, - сообщил главный специалист департамента торговли и защиты прав потребителей по Атырауской области Азамат Алибаев.

Согласно Закону "О защите прав потребителей", возврату или обмену не подлежат нижнее белье, растения, животные, метражные товары и абонентские устройства. Если же товар можно вернуть, но продавец отказывается принять его в течение 14 дней, вы можете подать жалобу через платформу e-Өтініш. Если закон на вашей стороне, департамент поможет вернуть деньги или обменять товар.