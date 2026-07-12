Нашел работу и вернул долги государству: в ЗКО суд освободил осужденного раньше срока

Жанибекский районный суд рассмотрел ходатайство местного жителя об условно-досрочном освобождении (УДО). Мужчина отбывал наказание в виде ограничения свободы за кражу.

Как сообщили в пресс-службе областного суда, в мае 2025 года мужчину осудили по статье 188 УК РК "Кража в крупном размере, совершенная с незаконным проникновением в жилое, служебное или производственное помещение" и поставили под пробационный контроль.

За время отбывания наказания осужденный показал себя исключительно с положительной стороны. Хорошие характеристики ему дали в службе пробации, отделе полиции и даже в акимате сельского округа.

- Мужчина не допускал нарушений порядка, полностью погасил все взысканные судом платежи в доход государства, нашел постоянную работу и не совершал повторных правонарушений, - отметили в суде.

Сам осужденный на заседании заявил, что искренне раскаивается, встал на путь исправления и хочет избавиться от судимости, чтобы жить полноценной жизнью. Его стремление поддержали все участники процесса: представитель службы пробации, адвокат и прокурор.

В итоге суд пошел навстречу и удовлетворил ходатайство. Мужчину освободили условно-досрочно от неотбытой части наказания - на 5 месяцев и 20 дней раньше установленного срока.