30% мужчин в ЗКО не могут иметь детей

За консультацией к специалистам мужчины обращаются практически каждый день, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Иллюстративное фото с сайта www.goodfon.ru На сегодняшний день в регионе около 350 пар не имеют возможности родить ребенка. В областном перинатальном центре сообщили, что ежемесячно к ним приходят новые семейные пары с проблемой бесплодия. После обследования сразу назначается лечение, порой оно помогает, но не всем. Когда все методы лечения испробованы, и результатов это не дало, тогда остается только искусственное оплодотворение. К сожалению, эта процедура уральским парам по