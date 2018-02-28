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Социум

30% мужчин в ЗКО не могут иметь детей

За консультацией к специалистам мужчины обращаются практически каждый день, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Иллюстративное фото с сайта www.goodfon.ru На сегодняшний день в регионе около 350 пар не имеют возможности родить ребенка. В областном перинатальном центре сообщили, что ежемесячно к ним приходят новые семейные пары с проблемой бесплодия. После обследования сразу назначается лечение, порой оно помогает, но не всем. Когда все методы лечения испробованы, и результатов это не дало, тогда остается только искусственное оплодотворение. К сожалению, эта процедура уральским парам по
gorod
30% мужчин в ЗКО не могут иметь детей
За консультацией к специалистам мужчины обращаются практически каждый день, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Иллюстративное фото с сайта www.goodfon.ru На сегодняшний день в регионе около 350 пар не имеют возможности родить ребенка. В областном перинатальном центре сообщили, что ежемесячно к ним приходят новые семейные пары с проблемой бесплодия. После обследования сразу назначается лечение, порой оно помогает, но не всем. Когда все методы лечения испробованы, и результатов это не дало, тогда остается только искусственное оплодотворение. К сожалению, эта процедура уральским парам пока не доступна, поэтому приходится ездить в Астану или в Алматы. Пройти процедуру ЭКО можно бесплатно в порядке очереди. - У нас в этом году по ЗКО выделена 31 квота, в прошлом году было 32. Мы все пары здесь обследуем и отправляем в ЭКО-центр. Причины женского бесплодия разные, но я считаю, это то, что многие начинают рано вести половой образ жизни, делают аборты, много незапланированных беременностей, особенно после школы, - говорит гинеколог-эндокринолог Гульзат БАЙГЕНЖИЕВА Наряду с женским бесплодием есть и мужское. Оно, по словам медиков, в Уральске встречается намного чаще. Связывают это с образом жизни, а также с экологией. Мужчин после обследования в перинатальном центре отправляют к врачу-урологу, который делает заключение. Возраст бесплодных пациентов среди мужчин 25-35 лет. - В нашем центре проводится полная диагностика и выявление причин мужского бесплодия до 95%. После проводим лечение, если оно не помогает оплодотворению, то отправляем на ЭКО. То есть мы семейную пару можем довести до положительного результата. И можно сказать, что бесплодие - это не приговор. С ЭКО довольно высокий процент оплодотворения и вынашивания плода, - сообщил врач уролог - андролог Кайрат ХАБИЕВ. Специалисты говорят, что не всегда проблемы с зачатием обусловлены патологиями женского или мужского организма. Даже любимый многими фаст-фуд и газированные напитки могут стать причиной бесплодия. Виктор МАКАРСКИЙ
ЭКО бесплодие

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