Иллюстративное фото из архива "МГ" Первые 30 молодых людей региона отправились на службу в войсковую часть пограничной службы КНБ в соседнем Актау. По словам военкомов, в целом этой осенью служить в Вооруженные Силы из Атырауской области отправятся порядка 700 парней 1992-2001 годов рождения. Как уверяют в военкомате, желающих служить Родине в Атырау сегодня много. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.