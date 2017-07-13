Иллюстративное фото с сайта otyrar.kz И.о. руководителя областного управления координации занятости и социальных программ Балдай УТЕГАЛИЕВА отчиталась сообщила предварительные итоги подготовки к переходу к обязательному медицинскому страхованию. На сегодняшний день, благодаря работе мобильных групп, установлен статус 127 821 жителя Атырауской области, что составляет 97% выполненных работ по установленному графику. До конца текущего года специалистам управления координации занятости и социальных программ предстоит установить статус оставшихся 131 490 жителей региона. По словам спикера, в настоящее время необходимо произвести актуализацию базы данных как в областном центре, так и в районах, потому что большая часть информации о людях не соответствует действительности. - В ходе проведенного мониторинга данных обнаружилось, что более чем 28 тысячам жителей области работодатели не производили перечисления на пенсионные счета. По этим делам мы собрали документы и передали материалы в департамент внутренних дел для дальнейших разбирательств, - сообщила Балдай УТЕГАЛИЕВА. В настоящее время почти 16 тысяч жителей региона числятся как безработные, поэтому в данное время приоритетной задачей специалистов управления является их трудоустройство, либо переобучение, либо повышение квалификации по уже имеющейся специальности. Также в ходе мониторинга обнаружилось, что более 20 тысяч жителей Атырауской области являются самозанятыми. - Они нигде не зарегистрированы как безработные, все эти люди утверждают, что в работе не нуждаются, обеспечивают себя сами, а с 1 июля они должны были начать перечислять взносы за обязательное медстрахование сами в размере 2%. Но мы не уверены, что они это сделают. И при первом же обращении за медицинской помощью в новом году их придется обслуживать платно. Поэтому уже сейчас с каждым из этих самозанятых людей мы разговариваем индивидуально, объясняем, что необходимо либо трудоустроиться самостоятельно, либо зарегистрироваться в качестве безработных, либо самим перечислять взносы за медстрахование, - рассказала Балдай УТЕГАЛИЕВА. Также спикер еще раз напомнила, что 44 тысячи индивидуальных предпринимателей Атырауской области должны сделать взносы за медстрахование своих сотрудников до 25 августа текущего года.