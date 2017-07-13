26-летнему преступнику грозит до 7 лет лишения свободы, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". uaz1 Как рассказал первый заместитель руководителя УВД города Уральск Нурлан БИСЕНОВ, преступник был задержан 11 июля и водворен в ИВС. - Подозреваемый ранее был неоднократно судим за кражи. В этот день ему удалось еще ограбить магазин, после чего в состоянии алкогольного опьянения он угнал авто со стоянки, а чтобы "замести следы", он его поджег. На данный момент идет следствие, остальные детали и подробности выясняются,  - сообщил Нурлан БИСЕНОВ. Стоит отметить, что преступнику, согласно статье 202 УК РК "Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества", грозит до 7 лет лишения свободы. Напомним,7 июля в 4 часа ночи был угнан автомобиль марки "УАЗ" с автомобильной парковки, которая находится в районе Ремзавода. Позже хулиганы подожгли его в районе поселка Желаево. Кристина КОБИНА