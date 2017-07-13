Однако прокуратура ЗКО воспрепятствовала этому, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе прокуратуры ЗКО, 27 июня 2017 года апелляционной инстанцией областного суда по протесту прокурора г.Уральск изменено решение суда №2 в части удовлетворения иска бывшего начальника отдела криминальной полиции Бурлинского РОВД Давлетжанова о восстановлении на работе в должности. - Апелляционной инстанцией с учетом доводов протеста отказано в удовлетворении иска о восстановлении на работе, поскольку последним грубо нарушена служебная дисциплина, что создало условия для совершения побега двумя заключенными, - пояснили в пресс-службе прокуратуры области. Напомним, 5 июля из ИВС Бурлинского района сбежали двое заключенных. Один из них был задержан утром того же дня, другой - после обеда в Уральске. Позже стало известно, что заключенные бежали, вскрыв замок. По факту побега из ИВС в отношении данных лиц возбуждено уголовное дело по статье 426 ч.2 УК РК - "Побег из мест лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи".