Об этом рассказала директор дома-интерната для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей Сания МУСИЕВА. Сегодня в учреждении, рассчитанном на 240 детей, осталось всего лишь 7 ребят. До 1 августа их намерены разместить в детской деревне семейного типа «Шанырак». - К началу этого года у нас оставалось 25 детей, но благодаря нашей активной работе, целью которой является определить каждого ребенка в семью, мы смогли добиться того, что практически все детки ушли жить в семьи, а те, кто повзрослее, открыли двери во взрослую жизнь, - рассказала Сания МУСИЕВА. Так, из 25 детей сразу шестерых усыновила семья из Алматинской области, из девятнадцати 8 ребят выпустились из детского дома, им помогли поступить в колледжи г.Атырау, а также помогли выбрать специальность. Двоих детишек взяли на воспитание патронатные семьи из Махамбетского и Исатайского районов, еще двое детей на сегодняшний день учатся в Алматинской области – в спортивном лицее и лицее с физико-математическим уклоном. - В этом году одну девочку удочерила женщина из Кокшетау. Они даже похожи между собой оказались, как родные, - поделилась Сания МУСИЕВА. Само же здание детского дома еще в 2013 году было передано областному лицею для одаренных детей. В этом году лицей переедет сюда полностью. - Радует то, что сотрудники детского дома не останутся без работы, а будут трудоустроены в этом же лицее, - сообщила Сания МУСИЕВА.