28-летний житель города обманывал знакомых и родственников, обещая за деньги устроить на хорошую работу, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". uvd Uralsk (1) Как рассказал первый заместитель руководителя УВД города Уральск Нурлан БИСЕНОВ, преступник был задержан ночью 13 июля. - На сегодняшний день к нам поступило три заявления о том, что молодой парень, представляясь сотрудником акимата, за определенную сумму предлагал помощь в трудоустройстве на хорошо оплачиваемую работу своим знакомым и родственниками. Никаких документов он не предоставлял. Более того, он размещал свои объявления на сайте olx и в социальных сетях. Сержан УРАЗГАЛИЕВ встречался со своими потерпевшими исключительно в дорогих кафе и ресторанах, при этом всегда был очень хорошо одет. Он брал от 50 до 300 тысяч тенге, после чего скрывался и не отвечал на телефонные звонки, - пояснил Нурлан БИСЕНОВ. Ранее он был привлечен по статье 190 УК РК "Мошенничество", но судим не был, видимо, из-за небольшого материального ущерба. Подозреваемый Сержан УРАЗГАЛИЕВ заявил, что признает свою вину и обещает больше так не делать. - Ранее я уже привлекался. За все годы, что я обманывал людей,  я "заработал" около 800 тысяч тенге. У меня есть высшее образование. У всех, кого я обманул, прошу прощения. Теперь, когда на меня завели уголовное дело, я все осознал, и признаю вину, - сказал Сержан УРАЗГАЛИЕВ. На данный момент Сержан УРАЗГАЛИЕВ водворен в ИВС УВД города Уральска. По данным фактам возбуждено уголовное дело по статье 190 УК РК "Мошенничество". Полицейские просят всех, кто пострадал от действий Сержана УРАЗГАЛИЕВА, обратиться в ДВД ЗКО, УВД г.Уральска, по следующим телефонам: 102-дежурная часть УВД,  92-18-04-дежурная часть УВД, 92-19-09-старший следователь УВД г.Уральска ykNRHxlUlQg uvd Uralsk (2) Кристина КОБИНА Фото и видео Медета МЕДРЕСОВА