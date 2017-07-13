Как рассказал первый заместитель руководителя УВД города Уральск Нурлан БИСЕНОВ, преступник был задержан ночью 13 июля. - На сегодняшний день к нам поступило три заявления о том, что молодой парень, представляясь сотрудником акимата, за определенную сумму предлагал помощь в трудоустройстве на хорошо оплачиваемую работу своим знакомым и родственниками. Никаких документов он не предоставлял. Более того, он размещал свои объявления на сайте olx и в социальных сетях. Сержан УРАЗГАЛИЕВ встречался со своими потерпевшими исключительно в дорогих кафе и ресторанах, при этом всегда был очень хорошо одет. Он брал от 50 до 300 тысяч тенге, после чего скрывался и не отвечал на телефонные звонки, - пояснил Нурлан БИСЕНОВ. Ранее он был привлечен по статье 190 УК РК "Мошенничество", но судим не был, видимо, из-за небольшого материального ущерба. Подозреваемый Сержан УРАЗГАЛИЕВ заявил, что признает свою вину и обещает больше так не делать. - Ранее я уже привлекался. За все годы, что я обманывал людей, я "заработал" около 800 тысяч тенге. У меня есть высшее образование. У всех, кого я обманул, прошу прощения. Теперь, когда на меня завели уголовное дело, я все осознал, и признаю вину, - сказал Сержан УРАЗГАЛИЕВ. На данный момент Сержан УРАЗГАЛИЕВ водворен в ИВС УВД города Уральска. По данным фактам возбуждено уголовное дело по статье 190 УК РК "Мошенничество". Полицейские просят всех, кто пострадал от действий Сержана УРАЗГАЛИЕВА, обратиться в ДВД ЗКО, УВД г.Уральска, по следующим телефонам: 102-дежурная часть УВД, 92-18-04-дежурная часть УВД, 92-19-09-старший следователь УВД г.Уральска ykNRHxlUlQg