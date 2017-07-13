В случившемся люди винят свое КСК, те вину не признают. Жителей возмущает, что провода в щитке всегда находились в неудовлетворительном состоянии, и если бы КСК следил за всем этим должным образом, ничего подобного бы не произошло. Из-за замыкания пострадала кухня в квартире Николая Шаповалова, сгорела бытовая техника и шкафы. - От трубы шланг шел на газовую панель, он сгорел и дальше все пошло. Холодильник тоже внутри горел, не могли потушить, там внизу нужно было перекрывать газ, а никого не было, - рассказал житель дома Николай ШАПОВАЛОВ. Некоторым жильцам после происшествия даже пришлось покинуть свои квартиры. - В этот же день мы были вынуждены уехать с детьми к чужим людям, у меня двое детей, дочка у меня дышит только кислородом, а этот аппарат работает от электричества, поэтому мы уехали, и когда нам сделают свет - неизвестно, - говорит жительница дома Ирина ЗАВАРЗИНА. На встречу с жителями пришла исполняющая обязанности председателя КСК-1. Поначалу женщина хотела отказаться от проведения собрания, но затем все-таки предложила варианты. - Я пришла сюда помочь людям решить проблему с электричеством. У нас все погорело, все щиты, даже кабели оплавились в подвале, нам нужно делать капитальный ремонт. Я думаю, что если собрать с каждой семьи по 5000 тенге, это не так много, чтобы полностью восстановить электричество, - предложила и.о. председателя КСК-1 Людмила ПОРОЖНИКОВА. Вариант вполне приемлемый, поэтому большинство жильцов с ним согласились. - Первый день сидели без света и газа, голодные, а идти не куда. 5000 можно, конечно, собрать, но, наверное, надо было каждый год какую-то профилактику делать или ремонт, они не заглядывают же, только деньги собирают, - возмущенно говорит жительница дома Татьяна КОБЗЫРЬ. Помощник депутата Валентины Михно по этому округу Борис СТЕНИН заявил, что прежде чем собирать деньги на замену всей электропроводки в доме, нужно установить причину возгорания. Так как непонятно, произошло оно из-за попадания дождевой воды, или, быть может, из-за большой нагрузки. - Сейчас решили, что завтра приедет наша бригада электриков. Они сделают осмотр, скажут, какую сумму нужно заплатить за объем работы. Я с председателем КСК буду говорить о том, чтобы сделали косметический ремонт после пожара, потому что много астматиков, к тому же КСК обязаны ремонтировать подъезды, - сообщил помощник Борис СТЕНИН.