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Социум

300 новых контейнеров для мусора приобрели в Аксае

Кроме того, были приобретены два мусоровоза, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам акима Бурлинского района Миржана Сатканова, вопрос утилизации твердо-бытовых отходов в городе Аксай очень сложный. - Районным акиматом ведется работа по устранению данной проблемы. Одним днем ее не решишь. В район мы закупили две новых машины для вывоза мусора, их передадим в доверительное управление. В августе было установлено 50 контейнерных площадок и 200 новых контейнеров, - пояснил Миржан Сатканов. Стоит отметить, что также в район было приобретено дополнит
Кристина Кобина
300 новых контейнеров для мусора приобрели в Аксае
Кроме того, были приобретены два мусоровоза, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам акима Бурлинского района Миржана Сатканова, вопрос утилизации твердо-бытовых отходов в городе Аксай очень сложный. - Районным акиматом ведется работа по устранению данной проблемы. Одним днем ее не решишь. В район мы закупили две новых машины для вывоза мусора, их передадим в доверительное управление. В августе  было установлено 50 контейнерных площадок и 200 новых контейнеров, - пояснил Миржан Сатканов. Стоит отметить, что также в район было приобретено дополнительно 300 новых контейнеров. - Еще одной из острых проблем является сбор оплаты с населения, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. В этом направлении ТОО «Дем Сервис» совместно с «Каспий Банком» разрабатывается электронное приложение. Ориентировочно приложение заработает в ноябре этого года, - отметил Миржан Сатканов. К слову, аппаратом акима города Аксай и РГП на ПХВ «Атырау Енбек» заключен договор на изготовление и установку дополнительно 50 новых контейнерных площадок. Работы также будут завершены в этом году. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
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