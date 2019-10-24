300 новых контейнеров для мусора приобрели в Аксае

Кроме того, были приобретены два мусоровоза, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам акима Бурлинского района Миржана Сатканова, вопрос утилизации твердо-бытовых отходов в городе Аксай очень сложный. - Районным акиматом ведется работа по устранению данной проблемы. Одним днем ее не решишь. В район мы закупили две новых машины для вывоза мусора, их передадим в доверительное управление. В августе было установлено 50 контейнерных площадок и 200 новых контейнеров, - пояснил Миржан Сатканов. Стоит отметить, что также в район было приобретено дополнит