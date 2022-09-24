Иллюстративное фото из архива "МГ" Руководитель департамента государственных доходов по ЗКО Бауыржан Айнабеков рассказал, что сейчас проводится акция «Гражданский контроль – требуй чек». Казахстанцам, сообщившим о невыдаче фискального чека или об отказе в приёме оплаты по платежным картам, выплатят вознаграждение. Сообщить о нарушениях можно через приложение Wipon cashback и получить вознаграждение (1000 тенге за минусом налога) на баланс телефона, если факт подтвердился. При отправлении сообщения необходимо обязательно указать адрес объекта, его наименование, инициалы владельца объекта. Пока зарегистрировано 470 жалоб, из них подтверждено 303 жалобы. В обработке находятся ещё 92 обращения. Из 303 подтвержденных жалоб по повторному нарушению привлечены к административной ответственности 14 налогоплательщиков на общую сумму 421 163 тенге. Лицам, сообщившим о не выдаче чека, выплатили 303 тысячи тенге за минусом ИПН.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.