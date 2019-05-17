В Швейцарии приезд скорой обойдется больному в 375 000 тенге. Как сообщает Tengrinews.kz провели сравнительный анализ как работает карета скорой помощи в Китае, Швейцарии, и Казахстане.Здесь скорую вызывают только в самом крайнем случае – если умирают. И все равно выезд платный - 1000 франков, это почти 375 000 тенге. Для тех, кому смерть не грозит, но необходимо немедленно к врачу, поможет urgence – неотложка: приходите в больницу, рассказываете симптоматику и ждите очередь. Причем она определяется не так – «кто крайний», а по тому, кому хуже всех. К примеру, беременную на позднем сроке могут принять сразу. А если у ребенка температура можно прождать часа три. Средний счет за поход к врачу составит 200-400 франков, примерно 75 000-150 000 тенге – это только консультация, без учета стоимости анализов. Кстати, их назначают, когда состояние действительно тяжелое.И это при условии что вы оплачиваете 300 франков, это 112000 тенге в месяц за медицинскую страховку. Т.е. 1млн.345 тысяч тенге в год. Если до конца года, вы так и не воспользовался врачебной помощью, значит, оплатили лечение других.В Китае скорая помощь приедет не оказать помощь, а чтоб доставить в больницу. При за вызов вы заплатите – от 250 юаней, это 15 000 тенге. Отвезут в любую больницу, которую вы скажите. Но за всё в карете придется платить отдельно. В Пекине или Шанхае неотложка стоит 700-800 юаней, это 42000-48000 тенге, в зависимости от того, какой тип кареты за вами приехал и ее оснащение. Использование медикаментов и арсенала оплачивается вами отдельно. Платить будете и за саму помощь врачей во время транспортировки. Расчет будет происходить уже в больнице, перед оказанием медпомощи. Если случай экстренный, тогда после. Скорую здесь вызывают очень редко и добираются до больнице сами. К обычному врачу возможна запись через приложения. По приходу все равно будете ждать в порядке живой очереди.А очереди в регистратуру до 500 человек! Все проходят за 40 минут – представляете! Т.е. записались, оплатили, и зашли на прием. Все автоматизировано через смартфон.Как работает скорая помощь в нашей стране всем известно. Немного статистики: в столице Нур-Султан – за 24 часа городские бригады обслуживают от 1500 вызовов, обращений в колл-центр в два раза больше. На одну бригаду выходит 15 вызовов, фельдшерская бригада - до 18. Наиболее частые причины вызовов - высокая температура, рвота, боль в животе, потом идут травмы и кардиология. И это все бесплатно.