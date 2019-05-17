Моему урожаю картошки завидуют все соседи. А успех заключается в особой технологии посадки. Сначала все семенные картофелины надо надрезать поперек, оставляя перемычку в 1,5 см. Без этого глазки, расположенные на нижней стороне клубня не проснуться. Затем надо дезинфицировать клубни и помочь активному развитию, для этого опрыскайте таким раствором – 50 гр суперфосфата, 30 гр мочевины, 10 гр борной кислоты, 5 гр медного купороса и 1гр марганцовки на 10 литров воды. В посадочные ямки чаще всего добавляют компост. А я кладу пучок свежей травы. Первое время она дает клубням влагу. После питательные микроэлементы. Огромное значение имеет направление картофельных рядков. Важно располагать их не как придется, а с юга на север, чтобы первые полдня солнцем освещалась одна сторона посадки. А во второй половине дня – другая. Так растения получат максимум света, что положительно скажется на урожае. Что нужно делать, чтобы клубника уродилась крупной читайте здесь.