В этом году страну представляет Сергей Лазарев, с песней «Крик». Вчера прошел 2 полуфинал, результат — Россия в финале. Из 18 стран прошли дальше только 10. Состоится он 18 мая — Сергей Лазарев выступит под 5 номером. Желаем удачи! wCKHUldGcEI