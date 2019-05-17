Создатели приложения говорят, что оно поможет справиться с коррупционным моментом при передаче посылок в колонии и изоляторы, сообщает informburo.kz
Коалиция по вопросам прав заключённых создала приложение для родственников тех, кто отбывает наказание в колониях или находится в следственных изоляторах. При помощи онлайн-магазина SizoShop
они смогут покупать и передавать им продукты, сигареты и средства гигиены.
Оператор принимает заявку через сайт или по телефону. Далее курьер покупает продукты и формирует передачу в соответствии с разрешённым перечнем. Посылка должна весить не более 14,5 килограммов. Курьер отвозит посылку в учреждение. Заключённый должен расписаться, подтвердив, что получил передачу.
В первое время услуги SizoShop будут доступны только для тех, кто находится в учреждении ЛА-155/18, это алматинский следственный изолятор. До конца года запланировано внедрить проект во всех областях Казахстана. Сайт SizoShop доступен для пользователей персональных компьютеров уже сейчас. Скачать мобильное приложение можно будет с июня текущего года как на Android, так и на iPhone.
В ассортименте интернет-магазина мясные и молочные продукты, кондитерские изделия, специи, хлебобулочные изделия, овощи, фрукты, чай, кофе, табак и шоколад. Кроме того, в онлайн-магазине можно приобрести канцелярские товары, моющие средства, банные принадлежности и предметы гигиены.
Цены на определённые товары примерно на 10% выше рыночных. Глава Коалиции по вопросам прав заключенных Константин Гадаускас говорит, что это связано с тем, что в стоимость товаров SizoShop входят формирование передачи, курьерская доставка, административное обслуживание, услуги Call–центра.
"В связи с этим стоимость передачи будет выше примерно на 10%, что не сравнится с суммой за проезд, ожиданием порядка нескольких часов в переполненной и шумной комнате приёма передач, привычными вымогательствами, возвратом продуктов, не соответствующих разрешённому перечню”, – говорит Константин Гадаускас.
Главная цель сервиса не только в том, чтобы облегчить процесс покупки и передачи продуктов заключённым. По мнению создателя приложения, оно поможет ограничить коррупцию в колониях.
Константин Гадаускас говорит, что, в случае нарушения правил доставки, стоимость заказа будет полностью возмещена. По его словам, сервис SizoShop – это не коммерческий проект. Юридическим собственником приложения является Коалиция по вопросам защиты прав заключённых. Онлайн-магазин создан в рамках проекта "Алматы - Адалдық Алаңы". Все вырученные средства пойдут на уставные цели объединения.
Ещё в марте министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев рассказал, что в течение года будет запущен интернет-магазин, который предоставит родственникам возможность, не приезжая в колонию, покупать продукты питания.
