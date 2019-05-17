Находится это место в Западном Казахстане и является главной святыней земли Мангистау. Более 200 лет к мечети идут люди со всей земли, чтобы поклониться праху Беккет-ата и попросить о милости. Рассказывают, что он не оставляет в беде, если искренне просить помощи. Одно упоминание имени Бекет-Ата отведет беду, а молитва в мечети - совершит чудо. Это место особо почитается казахским народом. Это невероятное сооружение находится на дне высохшего Хвалынского моря, воздвигнуто на трех уровнях плата и состоит из 4 комнат. Окружено «слоеным» каньоном удивительной красоты. Сам Беккет-ата погребен в одной из комнат, в другой находится прах его сестры Аккуаш, в третьей его посох, а четвертая молельня. В комнату Аккуаш вход разрешен только женщинам. Выходить нужно спиной вперед, чтобы не обидеть души усопших. Чтобы стать ближе к святыне, верующие преодолевают непростой путь. Мечеть находится далеко в степи. От города Атырау сначала нужно добраться до п.Бейнеу, после до Огланды. Отсюда подниматься около 2км по ступеням. Паломников, просят взять побольше еды. Всю еду кладут на общий дастархан, который организовывают возле мечети, и каждый путник будет накормлен и напоен. К сожалению, современные люди слишком заняты для того, чтобы чаще бывать в таких местах. Трудно найти время, а может быть и не хватает веры. Подземная мечеть Мангистау сегодня популярный туристический объект, многие турфирмы организовывают поездки, а "VIP-туристов" доставляют вертолетам. Местным это не очень нравиться: « К Бекет-ата, надо идти в трудный жизненный момент – получить совет или исцеление, а не просто ради фото «Я тут был»». Путешествуйте с нами и узнайте где находятся 7 нерукотворных чудес света и как красива ночью хрустальная мечеть.