21-й концерт под названием "Ән дария" с программой "Сөз бен саз" было организованно в рамках государственной программы "Рухани жангыру". Концерт прошел при поддержке управления культуры Западно-Казахстанской области. В нем приняли участие певцы, а также музыканты Мангистауской области. Как рассказал автор программы "Слова и мелодия", который принял участие в концерте, его целью как автора данной программы является пропаганда произведений неизвестных авторов. - С 5 сентября при поддержке телеканала "Акжайык" мы записали пять музыкантов из Западно-Казахстанской области. Двух музыкантов мы пригласили в Мангистаускую область, где записали 12 произведений. Сегодня на этой сцене певцы Западно-Казахстанской области и Мангистауской областей совместно проводят 21 республиканский отчетный концерт. Хотим выразить огромную благодарность от имени жителей Мангистауской области руководителю управления культуры Западно-Казахстанской области за то, что дали нам возможность организовать сегодняшнее мероприятие, - пояснил Бердихан Алмен. Музыкант- композитор Марат Ордабаев отметил, что он споет песню, которая еще нигде не исполнялась. - Мы приехали в Уральск из Мангистауской области. Нас встретили очень хорошо, тепло и радушно. Сегодняшнее мероприятие является своего рода мостом между нашими регионами и даст возможность обменяться опытом, научиться чему-то новому. Я привез сюда новую песню, ранее она нигде не исполнялась. Надеюсь, слушатели оценят её, - сказал Марат Ордабаев. К слову, с 1 октября 2016 года на телеканале "Мангыстау" были показаны 20 творческих концертов, два международных и столько же областных, а также 16 республиканских мероприятий.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.