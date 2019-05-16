Иллюстративное фото из архива "МГ" По данным РГП "Казгидромет", в Уральске днем ожидается дождь с грозой, до 23 градусов тепла, ночью +17. В Атырау будет солнечно, днем 32 градусов выше нуля, ночью +18. В Актобе ожидается дождь с грозой, днем до 27 градусов выше нуля, ночью +14. В Актау будет солнечно, днем +27, ночью +19. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.