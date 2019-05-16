Родные участника из Казахстана высказались о этой неожиданности: «Мы в шоке! Не верится просто», — заявила Гульмира Алибек. CaDNCbotiXo Каналом принято беспрецедентное решение и 24 мая в прямом эфире пройдет новый суперфинал, при участии всех претендентов. «Не знаю, что там будет. Пока у меня нет комментариев», — передает слова Гульмиры РИА Новости