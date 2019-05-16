Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении девушки, родные просят позвонить по номерам: 8 707 588 87 63 Сергей, 8 747 244 54 78 супруг Денис.

Как рассказал младший брат пропавшей девушки Сергей Плотников, его сестра ушла из дома 10 мая. В тот день девушку видели в магазине "Гастроном", который находится в районе Ремзавода. – 14 мая около 20.00 сестру видели в районе ЗКМК. Знакомые сказали, что она купалась в реке Урал. После этого её следы теряются. Её телефон отключен, при себе документов не имела, да и крупной суммы денег у неё с собой не было. Со здоровьем проблем у Натальи тоже не было. Из дома ранее никогда не уходила. Дома её ждут муж и 9-летняя дочь, - рассказал Сергей Плотников. В день пропажи Наталья Кнаус была одета в синие леггинсы и серую футболку. По словам родственников, заявление о пропаже в полицию они еще не писали. – Мы хотим подождать до завтра. Если сестра не объявится, то утром пойдем в полицию, - сообщил мужчина.