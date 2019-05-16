В накрутке голосов участвовали порядка 300 телефонных номеров, с которых было отправлено более 8 тысяч SMS-сообщений, сообщили в компании Group-IB.
Фото с сайта kp.ru
Эксперты занимающейся расследованием киберпреступлений компании Group-IB выявили накрутки с помощью ботов при голосовании на проекте "Голос. Дети", в том числе за участника под номером семь – дочь певицы Алсу Микеллу Абрамову, сообщает informburo.kz
со ссылкой на "Интерфакс-Казахстан".
- Проанализированный трафик позволил выявить факт наличия массированной автоматизированной отправки SMS на короткий номер в пользу одного из участников проекта "Голос. Дети". При этом на стороне лиц, задействованных в накрутке, возникла техническая проблема, в результате которой часть кода, написанного для автоматизации отправки сообщений, попала в текст SMS в виде "07 31: 2019-04-26 22:47:31", где 07 – порядковый номер участника (Под номером 07 в проекте участвовала дочь певицы Алсу – Авт.), – сказали в пресс-службе.
Всего, по данным Group-IB, в накрутке участвовали порядка 300 телефонных номеров, с которых было отправлено более 8 тысяч SMS-сообщений, а телефонные номера принадлежали одному оператору, использовался один тариф, на момент проверки использованные номера были недоступны.
- В ходе расследования также были ранжированы все регионы голосования. Один из них продемонстрировал необычно высокую активность сразу после начала голосования. Исследование показало, что для совершения IVR-звонков здесь были использованы боты. В частности, голосование шло с уникальных номеров, следующих подряд (например, 8(ХХХ)ХХХ-ХХ-38, 8(ХХХ)ХХХ-ХХ-39, 8(ХХХ)ХХХ-ХХ-40, 8(ХХХ)ХХХ-ХХ-41 и др.). Звонков с таких номеров для голосования за одного из участников поступило более 30 000, – сказали в компании.
Как отметили в компании, в ходе первого этапа работ эксперты Group-IB установили, что данные SMS и IVR-трафика, поступившие в компанию-агрегатор, и данные по итогам голосования, выведенные в эфире проекта "Голос. Дети", идентичны. Было установлено, что система выборов победителя не подвергалась ни внешним (кибератаки), ни внутренним (инсайдер) воздействиям в целях изменения результатов голосования.
- Group-IB передала полученные на первом этапе криминалистического расследования данные Первому каналу. Специалистами компании была проанализирована инфраструктура, использованная для технического сопровождения онлайн-голосования в рамках 6-го сезона проекта "Голос. Дети", а также IVR и CМС-трафик с целью выявления автоматизированных рассылок и иных способов накрутки голосов при выборе победителя. Первый канал и Group-IB ознакомили с первыми задокументированными результатами проверки компанию Talpa Media (Нидерланды), владеющую правами на шоу "Голос", – добавили в пресс-службе.
Результаты исследования защищённости системы голосования "Голос. Дети" не разглашаются, отметили в компании.
- Group-IB специально не раскрывает данные по регионам, где было зафиксировано аномально высокое голосование, до публикации финального отчёта по проведённому расследованию. Любая информация о голосовании регионов, опубликованная не от Group-IB и Первого канала, не является действительной, – заявили в компании.
Позже Первый канал сообщил о решении аннулировать итоги финала шестого сезона телепроекта "Голос. Дети".
- Промежуточные результаты проверки подтверждают, что на голосование было оказано внешнее воздействие, которое повлияло на итог шоу. Финальный отчёт Group-IB представит до конца мая, но уже основываясь на промежуточных результатах, Первый канал принимает решение аннулировать результат финала шестого сезона проекта "Голос. Дети", – цитирует "Интерфакс" заявление телеканала.
Отмечается, что Первый канал также примет меры к совершенствованию и дополнительной защите механизма голосования и к тому, чтобы случившееся не повторилось впредь. Обновление механизма голосования будет завершено до старта следующего сезона "Голоса", сообщил канал.
В суперфинал шестого сезона российского шоу "Голос.Дети" прошли три юных исполнителя: Микелла Абрамова, Ержан Максим и Валерий Кузаков. По итогам зрительского голосования победу с большим преимуществом одержала дочь певицы Алсу, что вызвало волну возмущения и негодования у зрителей.
