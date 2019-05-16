Сейчас на практике медсестра является равноправным партнером врача, которая самостоятельно принимает сестринские решения и оказывает уход за пациентом. Однако далеко не все медсестры имеют право принимать самостоятельные решения и даже консультировать население по тем вопросам, которые не входят в ее полномочия. Для того чтобы расширить спектр возможностей медперсонала и повысить их уровень знаний в Казахстане внедряется новая модель обучения и работы сестринской службы. Ежегодно из стен Западно-Казахстанского высшего медицинского колледжа выпускаются порядка 300 медсестер. Начиная с прошлого года здесь начали готовить медицинских сестер прикладного и академического бакалавриата. Это обучение могут пройти не только студенты, но и уже работающие специалисты. При этом после повышения квалификации у медперсонала увеличится и заработная плата. Сами студенты, которые сейчас обучаются на отделении сестринское дело, считают, что новая модель обучения позволит им не только быть партнером для врача, но и самостоятельно оказывать всю необходимую помощь пациентам. - У меня уже есть стаж работы медицинской сестры. Я три года проработала в Областной больнице и сейчас работаю в городской многопрофильной больнице. Поступила обучаться заново, чтобы повысить квалификацию и это позволит мне подняться по карьерной лестнице, - рассказала медсестра Аида Джангалеева. Необходимо отметить, что елбасы поставил задачу перед медицинскими вузами страны, чтобы к 2030 году количество медицинских сестер прикладного и академического бакалавриата составило 40% от общего числа медсестер. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.