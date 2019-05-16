В связи с непогодой на территории области 17 мая объявлено штормовое предупреждение, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ"
По данным ЗКФ РГП «Казгидромет», 17 мая в Западно-Казахстанской области ожидается местами усиление северного ветра до 15-20 м/с. Днем местами возможны гроза, град.
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.