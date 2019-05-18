Малышку нашли сотрудники больницы и сообщили в полицию. В этот же день в полицию обратилась женщина с заявлением о пропаже мужа и новорожденной девочки из дома, пока она сама ходила за покупками. Спустя 4 дня после исчезновения в полицию с покаянием явился горе-папа. По его признанию, девочка сильно плакала, успокоить не получалось и он решил вернуть ее в роддом. Оставил на крыльце и скрылся. А когда осознал свой поступок, ушел из дома и отважился вернуться лишь через несколько дней. С раскаянием в полицию папаша пришел пьяным, поэтому был задержан по административной статье. Следователи продолжают выяснять детали произошедшего. Но уже сейчас известно, что семья будет поставлена на учет в социальных службах.