Момент, очень волнительный и если вы хотите преодолеть его с минимальными потерями, вам просто необходимо спокойствие и настроить ребенка только на успех.При подготовке к экзамену и особенно перед самим тестом. Ребенок и так нервничает. Если к тому же он будет бояться вас огорчить, справиться со стрессом ему станет еще сложнее. Контролируйте режим подготовки,. Объясните – нужно чередовать учебу с отдыхом: каждый час делать 10-минутный перерыв. И в это время лучше заняться физической активностью – размяться или потанцевать. Обратите внимание на меню: во время умственного напряжения– рыба, творог, орехи. Курага стимулируют работу мозга. Накануне экзамена проследите, чтобы ребенок лег пораньше спать – необходимо набраться сил., самое любимое – это поднимет настроение.Прежде чем отвечать на вопросы, решать задачи,что вас ждет – это поможет настроиться на работу. Не спешите,, иначе можете совершить глупую ошибку в самых простых вопросах.– отвечайте на вопросы, в знании которых у вас нет сомнений. Это поможет расслабиться.Вернетесь к нему позже, когда большая часть работы будет сделана. Если вообще не знаешь правильного ответа –Чувствуете, что никак не справитесь с волнением?Считается, что, если, все сложится хорошо. Оказывается пятак, воздействуя на точке в стопе, улучшают интуицию. Опытные студенты советуют. Эти животные с давних времен являются символом ума и сообразительности.