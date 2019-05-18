Этот год для вас и вашего ученика непростой – ребенок сдает выпускные экзамены. На карту поставлено многое: успешное окончание школы, поступление в ВУЗ, отсрочка от армии. Момент, очень волнительный и если вы хотите преодолеть его с минимальными потерями, вам просто необходимо спокойствие и настроить ребенка только на успех. Совет родителям При подготовке к экзамену и особенно перед самим тестом не ведите разговора о провале. Ребенок и так нервничает. Если к тому же он будет бояться вас огорчить, справиться со стрессом ему станет еще сложнее. Контролируйте режим подготовки, не допускайте перегрузок. Объясните – нужно чередовать учебу с отдыхом: каждый час делать 10-минутный перерыв. И в это время лучше заняться физической активностью – размяться или потанцевать. Обратите внимание на меню: во время умственного напряжения ребенку просто необходима питательная еда – рыба, творог, орехи. Курага стимулируют работу мозга. Накануне экзамена проследите, чтобы ребенок лег пораньше спать – необходимо набраться сил. На завтрак приготовьте что-нибудь вкусное, самое любимое – это поднимет настроение. Памятка выпускнику Прежде чем отвечать на вопросы, решать задачи, пробегите глазами весь текст, чтобы увидеть что вас ждет – это поможет настроиться на работу. Не спешите, читайте каждое задание до конца, иначе можете совершить глупую ошибку в самых простых вопросах. Начните с легкий заданий – отвечайте на вопросы, в знании которых у вас нет сомнений. Это поможет расслабиться. Не уверены в ответе – пропустите задание. Вернетесь к нему позже, когда большая часть работы будет сделана. Если вообще не знаешь правильного ответа – включите интуицию и укажи наиболее вероятный вариант. Чувствуете, что никак не справитесь с волнением? Закройте глаза и посчитайте до 20, дышите глубоко и размеренно. Талисманы на удачу! Считается, что, если положить под левую пятку пятирублевую монету, все сложится хорошо. Оказывается пятак, воздействуя на точке в стопе, улучшают интуицию. Опытные студенты советуют взять с собой на экзамен талисман в виде совы или змеи. Эти животные с давних времен являются символом ума и сообразительности.