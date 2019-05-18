В связи с тем, что Ержан Максим будет обучаться в академии Игоря Крутого, его родителям предложили работу в Москве, передает inform.kz.
Фото из архива "МГ"
Родителей юного казахстанского исполнителя и финалиста шоу "Голос. Дети" Ержана Максима пригласили работать в посольстве Казахстана в Москве. Об этом сообщили на пресс-конференции в Министерстве культуры и спорта РК. Предложение о работе связано с тем, что накануне российский композитор Игорь Крутой пригласил Ержана Максима обучаться в его музыкальной академии. В связи с этим, мальчику придётся жить в Москве.
- Да, конечно, приглашений много обучаться, всем спасибо, но нашей семье предложили работу в посольстве в Москве, и Ержану дорога там открыта, он лично познакомился с Игорем Крутым, поэтому мы поедем туда, – прокомментировала мама Ержана Максима Гульмира Алибек.
Министр культуры и спорта Арыстанбек Мухамедиулы отметил, что учёба Ержана в Москве – это очень важный и полезный шаг.
- Родители ради ребёнка с удовольствием будут жить в Москве, но будут работать в посольстве Казахстана, – подчеркнул Арыстанбек Мухамедиулы.
На вопрос о том, кем именно родители мальчика будут работать в посольстве, Арыстанбек Мухамедиулы ответил, что пока есть только приглашение.
- Есть приглашение, по договору потом посмотрят. Думаю любая профессия почётная, – сказал министр.
На пресс-конференции также сообщили, что первый сольный концерт Ержана Максима пройдёт 28 июня в 19.00 в Нур-Султане в концертном зале "Казахстан".
Как рассказал министр культуры и спорта РК Арыстанбек Мухамедиулы, Ержан Максим будет выступать в сопровождении оркестра. Вместе с ним будут петь приглашённые звёзды, имена которых пока не разглашаются.
- С удовольствием хочу отметить, что это действительно первый шаг, в качестве солиста для Ержана, – прокомментировал Арыстанбек Мухамедиулы. – Будет живое исполнение под аккомпанемент эстрадно-симфонического оркестра. Это будет большой концерт с привлечением больших звёзд, есть желающие, которые с Ержаном будут петь дуэтом или трио, как наши отечественные звезды, так и зарубежные.
Ержан Максим родился в 2007 году в Уральске. С девяти лет обучался вокалу у Дарии Бакытовой - лауреата республиканских конкурсов и солистка Уральской филармонии. В 2016 году он получил главный приз певческого фестиваля "Дельфин Фест" в Батуми.
16 мая Первый канал сообщил, что итоги шестого сезона шоу "Голос. Дети" были аннулированы
. Эксперты занимающейся расследованием киберпреступлений компании Group-IB выявили накрутки с помощью ботов при голосовании на проекте "Голос. Дети", в том числе за участника под номером семь – дочь певицы Алсу Микеллу Абрамову.
В суперфинал шестого сезона российского шоу "Голос.Дети" прошли три юных исполнителя: Микелла Абрамова, Ержан Максим и Валерий Кузаков. По итогам зрительского голосования победу с большим преимуществом одержала дочь певицы Алсу, что вызвало волну возмущения и негодования у зрителей.
