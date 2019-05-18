В них много клетчатки, которая заставляет кишечник работать. Я купила ржаные отруби, ела каждый день по несколько ложек. Но стало только хуже. Обратилась к врачу. И оказалось, что отруби нельзя есть сухими, иначе они вытягивают из организма воду, что понятное дело, все еще больше тормозит. Отруби перед употреблением необходимо распарить: 2 ст.л. на стакан воды и оставить на 20 минут. Вся предоставленная информация не может быть использована без обязательной консультации с врачом! Берегите себя и своих близких! Ежедневно самые интересные советы о здоровье и красоте читайте на нашем сайте.