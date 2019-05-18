Поиски 31-летней Натальи Кнаус продолжались неделю, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Как рассказал младший брат пропавшей девушки Сергей Плотников, его сестра нашлась 18 мая живая и здоровая. О подробностях как нашлась девушка и где, родственники решили не рассказывать. Напомним, девушка ушла из дома 10 мая. В день пропажи девушку видели в магазине "Гастроном", который находится в районе Ремзавода. Ранее она никогда не уходила из дома. Дома ее ждал муж и 9-летняя дочь. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.  