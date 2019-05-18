Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе акимата города Атырау, местные власти приступили к активной борьбе с комарами. Работы по дезинсекции в городе и пригородных сельских округах осуществляет ТОО "AG Dеsinfection Services". Уничтожение гнуса производится на городских улицах, открытых водоемах, подвалах домов, парках, местах культуры и отдыха, а также в пригородных населенных пунктах. -В борьбе с кровососущими насекомыми задействованы ветровые и дымовые генераторы, водовозы и тракторы, а также 20 дезинфекторов, которые будут работать в 4 смены до ноября. Дезинсекция проводится во всех микрорайонах города как в утреннее, дневное, вечернее и ночное время, - рассказала энтомолог ТОО "AG Dеsinfection Services" Айнагуль Даулетъярова. По словам заведующего сектором отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кенжебека Камалиденова, в 2019 году уничтожение комаров будет проводиться на территории общей площадью около 40 миллионов квадратных метров. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.