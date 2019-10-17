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Социум

Вопросы по защите прав предпринимателей обсудили в акимате ЗКО

За два года в адрес бизнес-омбудсмена и его аппарата поступило более 17 тысяч обращений по линии защиты бизнеса, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото из архива "МГ" 17 октября в областном акимате прошло совещание по вопросам развития и защиты бизнеса, в котором приняли участие аким ЗКО Гали Искалиев, уполномоченный по защите прав предпринимателей Казахстана Болат Палымбетов, руководители государственных органов и представители бизнес-сообществ. Выяснилось, что в 2016-2018 годах в адрес бизнес-омбудсмена и его аппарата поступило более 17 тысяч обращений по линии защиты бизнеса. – Ок
Арайлым Усербаева
Вопросы по защите прав предпринимателей обсудили в акимате ЗКО
За два года в адрес бизнес-омбудсмена и его аппарата поступило более 17 тысяч обращений по линии защиты бизнеса, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Фото из архива "МГ" 17 октября в областном акимате прошло совещание по вопросам развития и защиты бизнеса, в котором приняли участие аким ЗКО Гали Искалиев, уполномоченный по защите прав предпринимателей Казахстана Болат Палымбетов, руководители государственных органов и представители бизнес-сообществ. Выяснилось, что в 2016-2018 годах в адрес бизнес-омбудсмена и его аппарата поступило более 17 тысяч обращений по линии защиты бизнеса. – Около 46% обращений находят полное либо частичное решение. Наибольшее количество обращений поступило в сфере земельных правоотношений – 17%, налоговых отношений – 9%, по вопросам закупок – 7% и на правоохранительные органы – 8%. От предпринимателей ЗКО в 2018 году поступило 229 обращений по вопросам защиты бизнеса. Из них 150 обращений нашли положительное решение, - сообщил Болат Палымбетов. Как рассказал руководитель прокуратуры ЗКО Жандос Умиралиев, предпринимателям области оказывается бесплатная правовая помощь. – Незаменимым помощником предпринимателей ЗКО стало мобильное приложение "Qamqor". Оно позволяет предпринимателям получать уведомления о назначенных проверках, полную информацию о проверяющем, сроках, основаниях, предметах, результатах. Предприниматель может в онлайн-режиме направить жалобу как до проверки, так и после. По области приложение используют более восьми тысяч предпринимателей. В два раза сокращено количество дел по экономическим преступлениям, если в 2017 году было рассмотрено 68 дел, в 2018 году - 66, а в 2019 году - 37. Это результат недопущения необоснованного вовлечения предпринимателей в уголовные процессы, - рассказал Жандос Умиралиев. По словам главного прокурора области, в 2019 году отменили 18 незаконных проверок деятельности предпринимателей. Проверки были назначены государственными органами, такими как органы по контролю качества безопасности товаров и услуг, ДЧС. – Такие действия проверяющих вызывают недовольство со стороны предпринимателей. Нарушения прав предпринимателей были допущены и с поставщиками газа и воды. Прокуратурой был установлен факт завышения тарифов на водоснабжение для субъектов предпринимательства на территории Уральска, Сырымского, Казталовского, Бокейординского, Каратобинского и Таскалинского районов. В результате тарифы были снижены. Кроме этого, у нас есть и проблемы в сфере субсидирования агропромышленного комплекса. Бизнесменам в полной мере не удается воспользоваться государственной поддержкой. Например, ТОО "Пош Руно" реализовал проект по переработке шкур и шерсти стоимостью 2,6 миллиарда тенге. На начальном этапе реализации проекта предприятию полагалось возмещение 20% от инвестиционных затрат, а это порядка 520 миллионов тенге. Однако сумма субсидий была сокращена до 218 миллионов тенге. Таким образом предприятие недополучило 302 миллиона тенге. Всего за два года пять предприятий по области недополучили субсидий на общую сумму 634 миллионов тенге, - рассказал Жандос Умиралиев. Кроме этого, главный прокурор области отметил, что от благополучия предпринимателей зависит и криминогенная ситуация в области. Так, 38% всех преступлений совершены безработными людьми, среди которых 15 убийств, 36 случаев, когда были нанесены тяжкие телесные повреждения, изнасилования. – Лучшая профилактика преступлений - это создание рабочих мест. Заключенные тоже должны быть чем-то заняты. Ведь находясь в местах лишения свободы, они теряют свои трудовые навыки, и не исключено, что после освобождения они снова пойдут на криминал. Призываем бизнесменов смело работать в колониях. Там производственные площади предоставляются без арендной платы, - отметил Жандос Умиралиев. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Бизнес предприниматель субсидии

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