Вопросы по защите прав предпринимателей обсудили в акимате ЗКО

За два года в адрес бизнес-омбудсмена и его аппарата поступило более 17 тысяч обращений по линии защиты бизнеса, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото из архива "МГ" 17 октября в областном акимате прошло совещание по вопросам развития и защиты бизнеса, в котором приняли участие аким ЗКО Гали Искалиев, уполномоченный по защите прав предпринимателей Казахстана Болат Палымбетов, руководители государственных органов и представители бизнес-сообществ. Выяснилось, что в 2016-2018 годах в адрес бизнес-омбудсмена и его аппарата поступило более 17 тысяч обращений по линии защиты бизнеса. – Ок