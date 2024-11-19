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Происшествия Социум

Свыше 30 подростков развлекались в ночных заведениях Уральска

В Уральске сотрудники ювенальной полиции совместно с молодежным ресурсным центром провели рейды в развлекательных заведениях и компьютерных клубах.
Кристина Кобина
Свыше 30 подростков развлекались в ночных заведениях Уральска

В Уральске сотрудники ювенальной полиции совместно с молодежным ресурсным центром провели рейды в развлекательных заведениях и компьютерных клубах, сообщает Polisia.kz.

— Полицейские проверяли соблюдение возрастных ограничений на посещение таких мест и следили за тем, чтобы подростки не находились в развлекательных заведениях в ночное время без сопровождения взрослых. Всего выявили 35 административных нарушений, из них 31 факт нахождения несовершеннолетних в развлекательных учреждениях в ночное время без сопровождения законных представителей. За допущение нахождения в развлекательных учреждениях в ночное время привлечены к ответственности двоих родителей, за неисполнение мер по воспитанию и обеспечению безопасности детей привлечены к ответственности также двое родителей, — говорится в сообщении.

Полиция напоминает родителям о необходимости усиления контроля за детьми, особенно в вечернее и ночное время, а также о важности воспитания у подростков ответственного отношения к своему поведению. Профилактические рейды будут продолжаться.

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