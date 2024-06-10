Для подростков нового поколения открыты все двери и возможности. Вместо велосипедов они передвигаются на электросамокатах и скутерах, вместо книг у них смартфоны и почти у каждого выход в интернет, что автоматически повышает риск попасть в плохую компанию. Игры с суицидальными наклонностями, наркокурьеры, мошенники и прочее, все это чаще всего ребенок находит в интернете. Туда же они загружают видео с жестокими избиениями одноклассников.

В полиции уверяют, что подростковая преступность снизилась на 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом на учете 108 неблагополучных семей и столько же подростков, которых уже называют "трудными".

Кражи, угон и вымогательства: чем по ночам занимаются подростки

Как сообщили в департаменте полиции ЗКО, детская преступность в области по итогам пяти месяцев снизилась на 50%. Однако, за это время подростками совершено 24 кражи.

— В ночное время, то есть с 22.00 до 06.00 часов несовершеннолетними было совершено семь преступлений, 5 фактов кражи, вымогательство и угон, а в общественном месте —10 преступлений. Кроме того, принимаемыми мерами удалось также добиться снижения преступлений в отношении самих несовершеннолетних на - 18,3%. На профилактическом учете в ювенальной полиции состоят 108 несовершеннолетних с девиантным поведением, 108 неблагополучных семей, в которых воспитываются 268 ребенка, — рассказали в департаменте полиции.

Сотрудники полиции постоянно проводят рейды, беседы, лекции и публикуют много материалов на тему ночных прогулок детей без сопровождения взрослых. С начала года уже был составлен 2 531 протокол по статье 442 КоАП РК "Нахождение несовершеннолетних в ночное время в развлекательных учреждениях или вне жилища без сопровождения законных представителей" к ответственности привлечено 2 092 законных представителя несовершеннолетних.

Подросток не понятый взрослым - "трудный подросток"

Бытует мнение, что гуляющий по ночам подросток связывается с плохой компанией, совершает преступления и в конечном итоге оказывается в местах не столь отдаленных. Обычно таких ребят называют «трудными подростками». Хотя психологу из Областной психиатрической больницы Оксане Степановой это слово не нравится. Она считает, что эти дети не «трудные», а не понятые взрослыми.

— Когда ребенок ведет себя не в соответствии с нормами в обществе, его сразу считают проблемным. Такие дети, имеют внутренние эмоциональные переживания. Именно поэтому они себя агрессивно ведут. К тому же сам подростковый период очень тяжелый не только для родителей, но и для детей. У детей появляется гиперсексуальность, девочки пытаются выставить себя красивее, появляются группы, куда они вливаются и стараются отличится боясь стать "лузером". Для таких детей родители уходят на второй план. Идеалом становиться певцы, актеры и те, кто им нравится. Но самая большая проблема в том, что сами взрослые не хотят даже узнать проблему ребенка. Чтобы понять почему поведение ребенка поменялось, достаточно поговорить с ним. Если вы говорите "нет", то нужно объяснить, почему вы ему это запрещаете. Дети, которые пропускают школу, скорее всего имеют там проблемы: не ладят с учителем или одноклассниками. С ними достаточно поговорить, с детьми вообще нужно разговаривать в любом возрасте. Рассказывать свои истории из этого периода. А тех, кто ворует, дерется, обижает животных, хулиганит нужно вести к специалистам и работать с психологом. Конечно, подростки разные с кем-то достаточно поговорить и он перестанет себя так вести, для остальных психологи есть в учебных заведениях, в поликлиниках и частные кабинеты психологов, — сказала Оксана Степанова.

Специалист рассказала, что когда детей приводят на приём к психологу, первым делом спрашивают об обстановке дома. Интересуются, не ругаются ли родители, ведь из-за их конфликтов ребёнок может чувствовать себя ненужным. Кроме того, социальные сети и виртуальное общение становятся преобладающими. Дети отвыкают от человеческого общения и становятся зависимыми.

"Серая зона" для подростка

Взрослые действительно играют главную роль в воспитании нового поколения, хотя не все и не всегда справляются с этой обязанностью. По словам психолога, управлять эмоциями, которые разрывают тебя изнутри, очень тяжело. Именно поэтому на простой вопрос от школьника можно получить грубость или издевку. Воспитывать своё чадо в пятилетнем возрасте было намного проще, когда существовали чёткие понятия "нельзя" и "можно". Однако, когда вашему ребёнку от 10 до 18 лет, должен появиться третий вариант.

— Подростку свойственна оппозиционность: он будет делать все наперекор, испытывая вас на прочность и исследуя границы допустимого. Задача родителя в этот момент — соблюдать баланс. Создайте "серую зону", где будут вещи, которые вы не одобряете, но готовы разрешить — например, носить джинсы с дырками, сделать пирсинг или тату. Для каждой семьи эта зона своя. Переходный возраст — время, когда позволительно экспериментировать. Если вы это запретите, подросток все равно совершит свою порцию ошибок, возможно, выбрав их из "черного списка". А разбираться с последствиями придется вам. Нужно уважать пространство подростков, ведь стремление к одиночеству — еще одна особенность взросления. Разрешать ребенку разводить костер в комнате не стоит, но стучать в дверь — обязательно. Для ласки тоже нужно настроение. Получать ласку — это право подростка, а не обязанность. Поэтому не обижайтесь, если в ответ на проявление вами нежности он бубнит "Я не маленький". Просто сейчас ему это не нужно. Критику заменяйте обсуждениями. Хотите знать о проблемах и чувствах своего ребенка всё? Тогда перестаньте его критиковать и осуждать. Чем больше учителя и родители давят и пытаются "поставить на место", тем сильнее протесты. При этом пускать такое поведение на самотек тоже нельзя, поддерживайте здоровое общение без упреков и унижений, —советует психолог Областной психиатрической больницы. Специалист отметила, что если взрослые будут следить за своим физическим и психическим здоровьем, то и семья будет здорова во всех смыслах. Ошибки, которые допускают родители и взрослые в общении с детьми: неуважение,

нарушение границ,

унижение

обесценивание чувств.

Как поддержать эмоциональное состояние родителю подростка: