— За управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения водителя привлекли к административной ответственности. Материалы направили в суд для принятия решения. В отношении пассажира за неповиновение сотрудникам полиции возбуждено уголовное дело. Проводится расследование, — пояснили в ведомстве.

Восьмого июня в 5:30 сотрудники батальона патрульной полиции Уральска остановили Lexus на улице Ихсанова, сообщили в департаменте полиции ЗКО. В авто находились пьяный водитель и пассажир. При попытке доставить водителя в медицинское учреждение, пассажир оказал неповиновение сотрудникам полиции. Экспертиза установила, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения средней степени.