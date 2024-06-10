В социальных сетях появился видеоролик, на котором девушка рассказывает о том, что она якобы подверглась буллингу со стороны сотрудника областного батальона патрульной полиции ДП ЗКО Акана Сагидоллина.

– Он воспользовался мною, очернив мою честь и достоинство. Так же впутал меня в свои коррупционные схемы. Заставлял менять рубли, которые, по его словам, он заработал на трассе. Ему нужно было поделить их со своим напарником, имени которого я не знаю. Вина его была полностью доказана. При проведении проверки этот сотрудник был уволен из органов по отрицательным мотивам. Он мне говорил, что ему всё сойдет с рук и так у него и получилось. Он сказал, что у него влиятельные родственники в суде. Это случилось на днях. Стало известно, что по решению суда приказ об увольнении отменен и он восстановлен на службе. Пожалуйста, помогите восстановить справедливость. Эта ситуация довело меня до такого, что я хотела совершить суицид. Но полицейские не дали мне этого сделать. Я не хочу жить в таком мире, где все продается и покупается, - рассказала девушка.

Между тем, в пресс-службе департамента полиции сообщили, что 22 февраля решением дисциплинарной комиссии Акан Сагидоллин за грубое нарушение этического кодекса сотрудников правоохранительных органов уволен.

Как выяснилось, Сагидоллин не согласился с таким решением своего руководства и подал иск в суд. По его словам, ранее он был знаком с девушкой, они долгое время дружили, у них были мысли заключить брак.

– Жалоба была подана из-за обиды между ними. По Конституции Конституции РК каждый имеет

право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту своей чести и достоинства. Иных признаков грубого нарушения служебной дисциплины, в судебном заседании не

установлено. Суду предоставлены видеозаписи с камеры видеонаблюдении, сведение о переводе, в котором имеется факт пополнения и перевода, также факт обмена российского рубля на тенге девушкой. Сотрудник проводивший служебное расследование не полностью изучив и не проверив обстоятельства дела указанные в заявлении выдал заключение на рассмотрение дисциплинарной комиссии, последующим дисциплинарная комиссия также не проверила обстоятельства дела и рекомендовала об увольнении из правоохранительной службы, - говорится в материалах дела.

Таким образом, суд решил иск Акана Сагидоллина удовлетворить частично и признать приказ об увольнении незаконным, восстановить его в должности инспектора патрульной полиции. Кроме того, обязал департамент полиции ЗКО выплатить Акану Сагидоллину заработную плату за время

вынужденного прогула в размере 737 621 и компенсацию морального вреда в 150 тысяч тенге.

Стал ли департамент полиции ЗКО оспаривать решение суда - неизвестно. В ведомстве обещали прокомментировать ситуацию позже.