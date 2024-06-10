В спортивные секции в первую очередь будут зачислять детей, состоящих на учете в полиции

В комитете по делам спорта и физической культуры министерства туризма и спорта РК сообщили, что теперь очередь на зачисление в спортивные секции ведется автоматически с помощью информационной системы. Эта система содержит список детей, претендующих на получение ваучера, с указанием их фамилии, имени, отчества, а также данных законного представителя. В списке также указывается вид спортивной секции, номер и точное время подачи заявления, порядковый номер в очереди и доступные места для распределения. Очередь формируется отдельно для каждой спортивной секции с учетом возрастных ограничений, указанных в заявках законных представителей детей.

Дети с девиантным поведением, которые стоят на учете в органах внутренних дел, получают приоритет при регистрации в информационной системе.

Кроме того, поправками предусматривается, что позиция в очереди может изменяться: она смещается вниз, если дети выбывают из очереди из-за отзыва заявления законными представителями или получения ваучера, и вверх, если дети возвращаются в очередь из-за отзыва ваучера поставщиком. Обмен местами в очереди не допускается.

Эти поправки внесены для приведения нормативного правового акта в соответствие с текущим функционалом информационной системы. На практике в очереди уже отображаются ФИО ребенка и его родителей, дата подачи заявления, вид спортивной секции и порядковый номер в очереди.