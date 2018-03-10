31 тушу КРС продали на сельхозярмарке в Уральске

Также на ярмарку привезли 14 туш конины, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Сегодня, 10 марта, по улице Ихсанова прошла очередная сельскохозяйственная ярмарка, где свои товары представили четыре района области. По словам заместителя акима ЗКО Габидоллы ОСПАНКУЛОВА, проведение сельскохозяйственных ярмарок в городе позволяет сдерживать рыночные цены на продукты. - В 2017 году мы провели более 50 ярмарок. В этом году по просьбе горожан мы проводим уже вторую ярмарку в марте и еще одна пройдет 17 марта. В основном люди покупают мясо, так как цены здесь на 10-20% ниже, чем на рынках. Также