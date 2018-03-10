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Социум

31 тушу КРС продали на сельхозярмарке в Уральске

Также на ярмарку привезли 14 туш конины, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Сегодня, 10 марта, по улице Ихсанова прошла очередная сельскохозяйственная ярмарка, где свои товары представили четыре района области. По словам заместителя акима ЗКО Габидоллы ОСПАНКУЛОВА, проведение сельскохозяйственных ярмарок в городе позволяет сдерживать рыночные цены на продукты. - В 2017 году мы провели более 50 ярмарок. В этом году по просьбе горожан мы проводим уже вторую ярмарку в марте и еще одна пройдет 17 марта. В основном люди покупают мясо, так как цены здесь на 10-20% ниже, чем на рынках. Также
gorod
31 тушу КРС продали на сельхозярмарке в Уральске
Также на ярмарку привезли 14 туш конины, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Сегодня, 10 марта, по улице Ихсанова прошла очередная сельскохозяйственная ярмарка, где свои товары представили четыре района области. По словам заместителя акима ЗКО Габидоллы ОСПАНКУЛОВА, проведение сельскохозяйственных ярмарок в городе позволяет сдерживать рыночные цены на продукты. - В 2017 году мы провели более 50 ярмарок. В этом году по просьбе горожан мы проводим уже вторую ярмарку в марте и еще одна пройдет 17 марта. В основном люди покупают мясо, так как цены здесь на 10-20% ниже, чем на рынках. Также сегодня на ярмарку привезли 18 тысяч куриных яиц по 210 тенге за десяток, - пояснил замакима области. - Также здесь представлены товары из стабилизационного фонда. Картофель из стабфонда продается по 90 тенге за килограмм. Всего в стабфонде хранилось 1300 тонн картофеля, на сегодняшний день 300 тонн уже реализовано. Как рассказала жительница города Мария АФАНАСЬЕВА, проведение ярмарок позволяет пенсионерам значительно сэкономить на покупке продуктов. - У меня пенсия - 45 тысяч тенге. Из нее каждый месяц 12 тысяч я откладываю на оплату комуслуг, какую-то часть на лекарства и прочие расходы и 10-15 тысяч на продукты. Сегодня я купила мясо всего по 1300 тенге за килограмм, свежую рыбу - сазана по 750 тенге и яйца. Десяток яиц в магазине стоит от 240 до 270 тенге, а здесь по 210 тенге. Думаю, покупать продукты именно здесь выгодно, - сообщила пенсионерка. Стоит отметить, что на ярмарку приехали фермеры из Теректинского, Бурлинского, Таскалинского и Каратобинского районов, а также города Уральск. Всего на продажу была привезена 31 туша КРС и 4 туши конины.
Фото Медета МЕДРЕСОВА
мясо ярмарка

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