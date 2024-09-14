Аким Бурлинского района Еркебулан Ихсанов на брифинге в региональной службе коммуникаций сообщил, что по итогам восьми месяцев бюджет района составил 14,7 миллиарда тенге. Из этой суммы 5,6 млрд тенге выделено на бюджет развития, а 9,1 млрд тенге на текущие расходы. За этот период доходы бюджета достигли 11,3 млрд тенге. Налогоплательщики уплатили 123,9 млрд тенге в республиканский бюджет, 45,7 млрд тенге в областной бюджет и 9,5 млрд тенге в районный бюджет.

По словам акима, на выделенные из бюджета 4,5 млрд тенге в районе планируется реализация 91 бюджетного проекта.

— Сегодня наблюдается положительная динамика роста частных инвестиций в экономику региона. В прошлом году завершено и введено в эксплуатацию восемь проектов на сумму 1,8 миллиарда тенге. В настоящее время ведется строительство 30 индивидуальных инвестиционных проектов на общую сумму 29,4 миллиарда тенге, в том числе - 16 проектов на сумму 14,4 миллиарда тенге в 2024 году, 14 проектов на сумму 15,4 миллиарда тенге планируется завершить в 2025-2026 годах, — сказал Еркебулан Ихсанов.

Глава района также отметил, что в процессе строительно-монтажных работ будет создано 460 временных рабочих мест, а после завершения проектов появится более 312 постоянных рабочих мест.

— Общеизвестно, что малый и средний бизнес играет важную роль в социально-экономическом развитии. Число занятых в МСБ составляет 14 586 человек, что на 8,2% больше, чем в прошлом году. По состоянию на первое августа количество субъектов малого и среднего предпринимательства, зарегистрированных в Бурлинском районе, составляет 5136. Кроме того, совместно с управлениями госдоходов и статистики установлены причины простой 158 бизнес-объектов, не намеревающихся работать, и им разъяснены меры государственной поддержки. По направлению субсидирования части процентной ставки в рамках «Единой комплексной программы» одобрено 43 проекта на сумму 3,2 миллиарда тенге. По направлению поручительства одобрено 15 проектов на сумму 268 миллиардов тенге, — добавил аким Бурлинского района.

Еркебулан Ихсанов подчеркнул, что основная часть проектов ориентирована на приобретение автомобилей и оборудования, пополнение оборотных средств, строительство коммерческой недвижимости, а также рефинансирование кредитов.