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Происшествия Социум

32 проститутки задержали полицейские ЗКО

Из них 13 на учете в полиции не состояли, одна и вовсе оказалась несовершеннолетней, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Как сообщили в пресс-службе ДВД ЗКО, с 14 по 16 марта этого года на территории области было проведено оперативно-профилактическое мероприятие «STOP трафик». - Сотрудниками полиции были отработаны прилегающие территории саун «Деповская», «Каприз», «Жаным», «Шипагер», «Жадыра», «Акватория», район ПТЛ №5. В ходе ОПМ были задержаны 32 девушки, оказывающие платные интимные услуги, из которых 13 на учете в полиции не состоят. На 10 из них были составлены протоколы об админ
Кристина Кобина
32 проститутки задержали полицейские ЗКО
Из них 13 на учете в полиции не состояли, одна и вовсе оказалась несовершеннолетней, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Как сообщили в пресс-службе ДВД ЗКО, с 14 по 16 марта этого года на территории области было проведено оперативно-профилактическое мероприятие «STOP трафик». - Сотрудниками полиции были отработаны прилегающие территории саун «Деповская», «Каприз», «Жаным», «Шипагер», «Жадыра», «Акватория», район ПТЛ №5. В ходе ОПМ были задержаны 32 девушки, оказывающие платные интимные услуги, из которых 13 на учете в полиции не состоят. На 10 из них были составлены протоколы об административных правонарушениях, - пояснили в ДВД ЗКО. Стоит отметить, что за период ОПМ было выявлено два факта сводничества и незаконного лишения свободы, один факт вовлечения в занятие проституцией и факт вовлечения несовершеннолетней в занятие проституцией, кроме того,  было выявлено 8 административных правонарушений по статье 449 КоАП РК- «Приставание в общественных местах, оказание услуг сексуального характера».
Фото предоставлено ДВД ЗКО
проституция рейд интимные услуги

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