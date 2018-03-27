32 проститутки задержали полицейские ЗКО

Из них 13 на учете в полиции не состояли, одна и вовсе оказалась несовершеннолетней, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Как сообщили в пресс-службе ДВД ЗКО, с 14 по 16 марта этого года на территории области было проведено оперативно-профилактическое мероприятие «STOP трафик». - Сотрудниками полиции были отработаны прилегающие территории саун «Деповская», «Каприз», «Жаным», «Шипагер», «Жадыра», «Акватория», район ПТЛ №5. В ходе ОПМ были задержаны 32 девушки, оказывающие платные интимные услуги, из которых 13 на учете в полиции не состоят. На 10 из них были составлены протоколы об админ