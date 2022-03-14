Основная угроза исходит от рек Чаган, Деркул, Чижа-1, Чижа-2, Утва, Большой и Малый Узени, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД". 34 населенных пункта ЗКО находятся под угрозой подтопления Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам начальника ДЧС ЗКО Ернура Утегенова, территория всей области подвержена угрозам затопления. Одна из основных причин - недавний снегопад. Не стоит забывать и о том, что реки ещё не вскрылись.
– Основные угрозы исходят именно от рек Чаган, Деркул, Чижа-1, Чижа-2, Утва, Большой и Малый Узени. На территории области при прорыве 21 гидротехнического сооружения (ГТС - прим. автора) создаётся угроза затопления 34 населённых пунктов. Два ГТС требуют ремонта, остальные не ремонтировались со времен ввода в эксплуатацию 50-60 лет назад. В каждом районном центре и крупном селе ежегодно ведётся благоустройство улиц, но данное благоустройство приходится разрушать или оно может явиться причиной затопления жилых домов. Для недопущения подобных фактов необходимо планировать системы водопропускной инфраструктуры, - подчеркнул Ернур Утегенов в ходе рабочего совещания по вопросам противопаводковых мероприятий.
Начальник ДЧС отметил, что в Уральске необходимо создать системы водоотведения, чтобы арыки-испарители выводили талые воды на окраины города или в пойменную часть рек. Это, по его словам, позволит не тратить ежегодно деньги на откачку талых вод с улиц города.
– Ежегодно в паводковый период складывается сложная обстановка на дорогах области, связанных с фактами перелива талой воды или размыва дорожного полотна. Таких участков в области 59. Основными причинами перелива талой воды являются отсутствие водопропускных труб либо их низкая пропускная способность, демонтаж или закрытие труб грунтом при ремонте дороги, несвоевременная очистка водопропускных труб и другие. 24 февраля в Бокейординском районе произошёл перелив талой воды с частичным разрушением дорожного полотна Чапаево - Жангала - Сайхин. Причина – скопление талой воды вдоль дороги с последующим переливом и размывом. В данном случае хочу отметить слабую работу либо бездействие ответственных госорганов. Зная и видя скопление талой воды, не были заранее уложены мешкотары для предотвращения перелива. Учитывая, что данная дорога является единственным транспортным сообщением, считаем, что внимание областного управления автомобильных дорог к данной дороге должно быть особым, - заявил Утегенов.
Главный спасатель области обратил, что дорожные службы подготовительные работы к зимнему и весеннему периоду выполняют не в полной мере, а в случае возникновения перелива прибегают к ограничению или к закрытию движения. Однако ограничивая либо закрывая движение, нарушаются условия жизнедеятельности населения, тем самым создается социальная напряженность и недовольство работой госорганов.