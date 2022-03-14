34 населённых пункта ЗКО находятся под угрозой затопления
Основная угроза исходит от рек Чаган, Деркул, Чижа-1, Чижа-2, Утва, Большой и Малый Узени, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото из архива "МГ"
По словам начальника ДЧС ЗКО Ернура Утегенова, территория всей области подвержена угрозам затопления. Одна из основных причин - недавний снегопад. Не стоит забывать и о том, что реки ещё не вскрылись.
– Основные угрозы исходят именно от рек Чаган, Деркул, Чижа-1, Чижа-2, Утва, Большой и Малый Узени. На территории области при прорыве 21 гидротехнического сооружения (ГТС - прим. автора) создаётся угроза затопления 34 населённых пунктов. Два ГТС требуют ремонта, остальные не ремонтировались со времен ввода в эксплуатацию 50-60 лет назад. В каждом районном центре и крупном селе ежегодно ведётся благоустройство улиц, но данное благоустройство приходится разрушать или оно может явиться причиной затопления жилых домов. Для недопущения подобных фактов необходимо планировать системы водопропускной инфраструктуры, - подчеркнул Ернур Утегенов в ходе рабочего совещания по вопросам противопаводковых мероприятий.
Начальник ДЧС отметил, что в Уральске необходимо создать системы водоотведения, чтобы арыки-испарители выводили талые воды на окраины города или в пойменную часть рек. Это, по его словам, позволит не тратить ежегодно деньги на откачку талых вод с улиц города.
– Ежегодно в паводковый период складывается сложная обстановка на дорогах области, связанных с фактами перелива талой воды или размыва дорожного полотна. Таких участков в области 59. Основными причинами перелива талой воды являются отсутствие водопропускных труб либо их низкая пропускная способность, демонтаж или закрытие труб грунтом при ремонте дороги, несвоевременная очистка водопропускных труб и другие. 24 февраля в Бокейординском районе произошёл перелив талой воды с частичным разрушением дорожного полотна Чапаево - Жангала - Сайхин. Причина – скопление талой воды вдоль дороги с последующим переливом и размывом. В данном случае хочу отметить слабую работу либо бездействие ответственных госорганов. Зная и видя скопление талой воды, не были заранее уложены мешкотары для предотвращения перелива. Учитывая, что данная дорога является единственным транспортным сообщением, считаем, что внимание областного управления автомобильных дорог к данной дороге должно быть особым, - заявил Утегенов.
Главный спасатель области обратил, что дорожные службы подготовительные работы к зимнему и весеннему периоду выполняют не в полной мере, а в случае возникновения перелива прибегают к ограничению или к закрытию движения. Однако ограничивая либо закрывая движение, нарушаются условия жизнедеятельности населения, тем самым создается социальная напряженность и недовольство работой госорганов.
