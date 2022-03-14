Общее число арестованных составило 766 человек, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». На площади Абая в Уральске включили сирены. Власти просят митингующих разойтись Генеральный прокурор Казахстана Берик Асылов, выступая в парламенте, сообщил, что в основной массе задержанных - молодые люди в возрасте до 30 лет, безработные и без высшего образования. Среди них 19 приверженцев деструктивных религиозных течений, 27 активистов запрещённых экстремистских организаций, 24 члена организованных преступных групп и 113 лиц имеют судимости за убийства, кражи, грабежи и разбои.
- К примеру, под стражей Джумагельдиев – так называемый «Дикий Арман» и 14 членов его группировки. Таким людям терять было нечего и они легко шли на различные преступления - громили магазины, занимались мародёрством, нападали на административные здания, - сказал Асылов.
Всего на причастность к совершённым преступлениям проверено более 22 тысяч человек. В ходе доклада генпрокурор также озвучил число погибших при январских событиях и задержанных за пытки должностных лиц.