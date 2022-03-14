Задержаны девять должностных лиц, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Семь дел по факту пыток расследуют в Казахстане - МВД Иллюстративное фото из архива "МГ" Генеральный прокурор Казахстана Берик Асылов, выступая в парламенте, сообщил, что в надзорное ведомство поступила 301 жалоба на недозволенные методы следствия. По ним возбуждено 243 уголовных дела по пыткам и превышению власти.
- В антикоррупционной службе 234 уголовных дел. Это их прямая подследственность по уголовно-процессуальному кодексу. Девять наиболее резонансных случаев и там, где лица погибли в изоляторах временного содержания, расследуют спецпрокуроры. В рамках указанных дел задержаны девять должностных лиц, из них восемь сотрудников ДКНБ и один полицейский. Все они с санкции суда арестованы, - доложил Асылов.
В их числе полицейский, который подозревается в применении пыток с использованием утюга в здании департамента полиции Алматинской области. В Алматы шестеро сотрудников ДКНБ подозреваются в применении пыток к 24 гражданам, которых похитила преступная группа «Дикого Армана». В результате все потерпевшие получили телесные повреждения, а один человек умер. Ещё два сотрудника ДКНБ Алматинской области подозреваются в нанесении побоев ранее задержанному в изоляторе временного содержания, от которых он скончался. Расследования продолжаются. В ходе доклада генпрокурор также озвучил число погибших при январских событиях. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.