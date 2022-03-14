- На сегодня установили, что при отражении штурмов административных зданий и в ходе наведения правопорядка ликвидированы 86 нападавших. По 53 погибшим обстоятельства смерти выясняются. Они обнаружены на территории города с различными ранениями, в том числе 48 - с огнестрельными, двое – ножевыми, трое - с другими травмами и ожогами. В других семи регионах 63 нападавших ликвидированы силами правопорядка при обороне зданий акиматов, полиции и департамента КНБ, - доложил Асылов.На сегодня известно о гибели 20 граждан, которые случайно попали под обстрел. Из них 11 человек в Алматы, восемь - в Алматинской области и один в Таразе. Среди них те, кто попал под перекрёстный огонь, есть погибший от рук погромщиков, а также те, кто не подчинился требованиям военных на блок-постах. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
