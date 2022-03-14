- Из них не соответствовали требованиям технического регламента. В 100% - это нарушение маркировки, одна проба не соответствовала по санитарно-химическим показателям (обнаружено превышение содержания бензола) - набор машинок из пластмассы GT.POLICE CAR SUPER RACING SET для детей старше трёх лет. Игрушка произведена в Китае неизвестными производителями, - рассказали в пресс-службе департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматинской области.

Иллюстративное фото из архива "МГ" В прошлом году 57% исследованных в Алматинской области игрушек не соответствовали требованиям технических регламентов. В 99% из них нарушена маркировка. В 15 пробах игрушек для детей старше трёх лет, произведённых в Китае неизвестными производителями, обнаружено превышение содержания формальдегида, стирола, ксилола и бензола. Среди них куклы, pop-it, набор для макияжа, бадминтон, набор инструментов для мальчиков, набор домашних животных из пластмассы, игрушечный пистолет и набор машинок. Ещё в двух образцах (пони и набор игрушек Аниматроники) обнаружено превышение интенсивности запаха. В этом году санитарные врачи региона проверили 24 образца игрушек.Владельцам магазинов, где обнаружены опасные игрушки, выданы предписания.