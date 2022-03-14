Груз доставят двумя авиарейсами. Один из них вылетел из Алматы утром 14 марта, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Казахстан направил гуманитарный груз с лекарствами в Украину Фото: пресс-служба аэропорта Алматы В пресс-службе министерства здравоохранения Казахстана сообщили, что направят в Украину 28,2 тонны лекарств в качестве гуманитарной помощи. В состав груза входят 17 наименований лекарств: антибиотики, противоспалительные, противокашлевые и антигипертезивные (снижают артериальное давление - прим. автора) препараты. Первый рейс вылетел сегодня, 14 марта, из аэропорта Алматы. Вторую часть груза доставят 15 марта, также из воздушной гавани южной столицы. Казахстан оказывает гуманитарную помощь в ответ на официальное обращение от украинской стороны. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.