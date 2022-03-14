Правительство Казахстана сделало официальное заявление
Казахстанцев призывают не поддаваться панике и доверять лишь официальным источникам информации, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Фото: dazudp-rk.kz
В заявлении говорится, что правительство и Национальный банк реализуют план совместных действий для оперативного реагирования на негативные внешнеэкономические явления.
Для обеспечения стабильности финансового рынка и привлекательности тенговых депозитов правительство совместно с Нацбанком разработало программу защиты тенговых вкладов. Она предусматривает начисление премии по депозитам населения за счёт госбюджета.
- Банки второго уровня имеют существенный запас высоколиквидных активов, составляющих на 12 марта 2022 года порядка 15,3 трлн тенге или 40% от активов. Наличие свободной ликвидности позволяет банкам обслуживать свои обязательства своевременно и в полном объёме. Пруденциальные нормативы (критические значения, которые должен выполнять банк для обеспечения своей устойчивой деятельности - прим. автора) по ликвидности банков более чем в четыре раза превышают минимальные требования регулятора, - говорится в заявлении.
Депозиты физических лиц гарантирует государство в пределах, установленных законом. В январе увеличена до 20 млн тенге сумма гарантии по сберегательным депозитам населения в тенге, а также максимальная совокупная сумма гарантии по депозитам, различным по видам и валюте, со стороны АО «Казахстанский фонд гарантирования депозитов».
Для сдерживания роста цен правительство реализует комплекс мер по контролю и снижению инфляции.
- Он состоит из мероприятий оперативного и среднесрочного характера, направленных на увеличение объёмов производства продукции, хранение и логистику, розничную торговлю, контроль ценообразования, антимонопольное и внешнеторговое регулирование. Правительство, Национальный Банк и Агентство по регулированию и развитию финансового рынка держат ситуацию под контролем. Для этого на ежедневной основе проводятся заседания оперативного штаба по антикризисным мерам. В рамках него прорабатываются решения по различным сценариям развития экономической ситуации, - заверили в правительстве.
Население призвали не поддаваться панике и доверять лишь официальным источникам информации.
