По подозрению в совершении указанных преступлений задержан и водворен в изолятор временного содержания Кайрат Сатыбалдыулы, - говорится в сообщении ведомства.В Антикоррупционной службе отметили, что проверяют причастность Сатыбалдыулы к другим преступлениям, подрывающим безопасность государства. Расследование продолжается. Иную информацию в интересах следствия не разглашают. Напомним, шестого января этого года стало известно об аресте бывшего председателя КНБ РК Карима Масимова. 13 января в комитете сообщили, что к расследованию дела о госизмене дополнительно начаты досудебные расследования по фактам действий, направленных на насильственный захват власти и превышения должностных полномочий. В комитете национальной безопасности показали изъятое имущество бывшего председателя: элитное жильё, золотые слитки и миллионы долларов. Также прошли задержания экс-заместителя председателя КНБ – начальника службы специального назначения «А» Садыкулова и заместителя председателя КНБ Ергожина. 14 февраля генеральный прокурор доложил президенту, что на рассмотрении в КНБ находится 15 дел по обвинению в государственной измене, превышении полномочий и попытке захвата власти. 23 февраля задержали экс-заместителя председателя КНБ Марата Осипова.
