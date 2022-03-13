По информации пресс-службы департамента полиции ЗКО, ребенок выпал из рук матери, которая находилась на эскалаторе между первым и вторым этажом в ТРК Asia Mall. Случай произошёл сегодня, 13 марта, в 14:23. Полицейские проводят проверку по данному случаю. Ребенок был госпитализирован в многопрофильную больницу в Уральске. В пресс-службе управления здравоохранения ЗКО отметили, что 9-месячная девочка находится в крайне тяжелом состоянии в реанимации. Ей диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, обширное кровоизлияние. Врачи делают все возможное, чтобы спасти девочку.

a9wrz-N9rRk

