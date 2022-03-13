В Уральске днем ожидается снег, температура воздуха составит -7..-9, ночью похолодает до -21..-23.

В Атырау - переменная облачность. Днём будет 0..-2 градуса, ночью -7..-11 градусов.

В Актобе - переменная облачность. Днём ожидается до -7..-9 градусов. Ночью похолодает до -17..-19 градусов.

В Актау без осадков. Днём столбики термометра покажут +1..+3 градусов, ночью -1..-3 градусов.

Фото из архива "МГ" По данным РГП "Казгидромет", днем 14 марта в северной половине Западно-Казахстанской области ожидается низовая метель. В Уральске днем также ожидается низовая метель.