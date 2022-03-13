Ажиотаж из-за сахара возник в магазинах Казахстана
Казахстанцы сметают сахар с полок супермаркетов, несмотря на заявление Минторговли об отсутствии дефицита, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД".
В социальных сетях появились видео из магазинов разных городов, где посетители ругаются в очередях за сахаром. В некоторых торговых объектах вовсе опустели полки. А где сахар ещё остался, цены на него значительно отличаются от тех, что были две недели назад. В некоторых магазинах Алматы сахар продают по 600 тенге, в Атырау - по 500 тенге, в Уральске на центральном рынке - по 550 тенге, в Аксае - по 470 тенге, в Нур-Султане цена порой доходит до 700 тенге.
В социальных сетях распространяются ролики "сахарного" ажиотажа. Вот, например, настоящая борьба за продукт идёт в супермаркете Кокшетау.
Люди в погоне за сахаром ругаются в одном из супермаркетов Караганды.
Стоит отметить, что такой же ажиотаж наблюдался и в начале пандемии. Официальный представитель Минторговли Алишер Омирзаков отметил, что дефицита сахара в стране нет.
- На сегодняшний день в стране нет дефицита этого социально значимого продовольственного товара. При этом производство сахара из сахара-сырца и его импорт продолжаются. Имеющиеся в стране запасы постоянно пополняются. То есть информация о том, что через три месяца запасы истощатся и будет дефицит сахара, не соответствует действительности, - сообщили в Минторговли.
Также отмечается, что, помимо производства сахара внутри страны, у Казахстана есть возможность импорта из других стран.
В ведомстве отметили, что в последние несколько дней в социальных сетях распространяются панические сообщения о возможном дефиците отдельных продтоваров, в том числе сахара.
Вызванный ажиотаж привел к повышенному спросу и спекулировании отдельных продавцов на рынках. Власти просят не поддаваться панике.
- Производство продуктов питания не прекращается, запасы пополняются на системной основе. По данным Министерства сельского хозяйства имеется достаточно сырья для производства круп, муки, консервов и других товаров, а также достаточное поголовье скота для производства мясных и молочных продуктов.
По оперативным данным всего по республике имеется запас порядка 1,5 млн тонн социально-значимых продуктов, в том числе муки – 145,1 тысяч тонн, сахара – 47,6 тысяч тонн, риса – 40,2 тысяч тонн, макарон – 21,3 тысяч тонн и 1 млн тонн овощной продукции, - говорится в сообщении Минторговли.
Напомним, в Уральске, Атырау и Актау резко подорожал сахар. Чиновники Уральска заявили, что массовой скупки продуктов на рынке нет и призвали население не создавать искусственный ажиотаж, поскольку это может вызвать необоснованный рост цен.
Также взлетели цены на автомобили и смартфоны. Повышение связано с резко возросшим курсом доллара из-за ситуации вокруг Украины.
Отметим, что основными импортерами сахара в Казахстан являются Россия и Беларусь. В РФ несколько дней назад сахарный песок подорожал до 80-90 рублей за килограмм, хотя ранее стоимость не превышала 56-60 рублей за кило.
